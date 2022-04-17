警屯門工廈掃德州啤賭檔拘8人

警方在屯門工廈掃蕩一個德州啤牌賭檔，拘捕8人。（警方提供）

屯門警區特別職務隊根據線報及經深入分析及調查後，昨日（16日）晚上約11時展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，聯同屯門警區刑事部，突擊搜查天后路一工廈單位，搗破一個非法德州撲克賭檔，檢獲約24,000港元籌碼、約9,000港元現金、一張德州撲克賭枱以及大量賭具，並拘捕8名男女。



行動中，一名24歲姓招男子，涉嫌「經營賭博場所」被捕，一名23歲姓吳女子，則涉嫌「協助經營賭博場所」被捕。二人連同單位內另外5男1女，年齡介乎21至51歲，亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）， 人員將向他們發出定額罰款通知書。

警方提醒市民，經營非法賭博場所及在非法場所內賭博均屬嚴重罪行，市民切勿以身試法。警方將繼續採取執法行動打擊非法賭博活動。根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及監禁7年。而任何人士在賭場內賭博，亦屬違法，一經定罪，可被判處罰款5萬元及監禁9個月。

警方提醒市民，疫情嚴峻，為免疫情繼續在社區擴散，大家切勿鬆懈，應繼續遵守預防及控制疾病的相關規例。警方會在不予警告的情況下，向違例人士進行執法行動。