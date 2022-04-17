警復活節長假港島巡查防疫　70人遭罰款或收傳票

警方在復活節長假期繼續聯同相關部門，展開代號為「松塔」（PINETOWER）的聯合防疫行動，其間在過去2日巡查港島多處地點，包括逾百間食肆及公園等，共向67名違反防疫規例的市民，包括未掃「安心出行」進入食肆及未有正確配戴口罩者，作出票控罰款，亦向3名食肆牌照負責人發出傳票。



西區警區人員在過去2日（15及16日）共巡查區內逾百間持牌食肆及《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）的表列處所，共向5名未有按照法例規定在進入食肆前掃描「安心出行」二維碼的顧客，發出定額罰款通知書，及會向3名牌照負責人發出傳票。

此外，警方亦巡邏西營盤、石塘咀、堅尼地城、香港仔及赤柱等多個地方，其間發現37男16女（介乎19至73歲）未有正確配戴口罩，涉嫌違反《預防及控制疾病（配戴口罩）規例》（第599I章）。人員遂向他們發出定額罰款通知書。

人員亦分別於卑路乍街灣公園及中山紀念公園發現5男1女（介乎21至28歲），及3名同為29歲的女子聚集，涉嫌違反《預防及控制疾病（限聚令）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。警方強調會繼續於區內加強巡查，並會在不予警告的情況下，向違例人士進行執法行動。