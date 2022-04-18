沙田電動滑板車騎手遇截查撞傷警員　涉7宗罪被捕

沙田發生涉及電動滑板車車禍，25歲姓郭騎手涉嫌7項罪名被捕，包括「危險駕駛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛未有登記及未持牌車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」、「無明顯需要而在行人路上策騎或駕駛」及「未能出示身份證明文件」。

事發今（18日）凌晨零時30分，警方於馬料水公眾碼頭附近打擊單車違例等事項，其間發現郭男駕駛電動滑板車，於科學園路行人路往九龍方向行駛，一名警員指示他停車，惟郭收掣不及撞向警員後翻車，兩人均受傷送院。



就現場所見，涉事電動滑板車為「小米」品牌，在本港的官方網頁亦可購買，價錢約3,000多港元，官網稱該車可達25公里時速，續航可達45公里。但由於現時電動滑板車被歸類為「汽車」，在行車道、行人路及單車徑上使用「電動可移動工具」，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》等法例。

政府擬推合法化 下半年展開先導試驗計劃

隨着電動滑板車、電動單車及「風火輪」等電動移動工具逐漸流行，運輸及房屋局前年向立法會提交文件有意放寬規定。運輸署於去年1月在將軍澳海濱公園旁單車徑進行3日試驗計劃，持駕駛執照的參加者，獲發「車輛許可證」後，可在路面上奔馳，限速每小時25公里。及至今年，運輸署認為採取合適的技術及安全要求下，將相關電動移動工具，安排與一般單車共用單車徑，基本上是安全的，將與科技園合作擬議推行先導試驗計劃，暫定由今年第二季起，為期6個月。