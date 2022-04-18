越南男子天水圍貨倉內離奇身亡　工友見狀鳥獸散　警繼續調查

天水圍一名越南籍男子，周日（17日）晚上在屏廈路一個廠房貨倉內的膠料堆中離奇倒地昏迷，送院後不治。在場其餘工人見狀，紛紛逃離現場。保安員事後到場發現及報警。警員今日（18日）上午重返現場時調查，現場空無一人，警方暫未能找到負責人及目擊者以解事發經過。



事發於天水圍屏廈路249號一個膠料回收廠的貨倉，周日（17日）晚上9時許，32歲越南籍事主與其他工人在上址。意外發生時貨倉傳出巨響，驚動工廠保安前來察看。保安發現事主身體插入在一個切割機旁邊的膠堆之中，切割機附近有一輛叉車。於是報警求助。警察和救護車到達後，將昏迷的工人被送往天水圍醫院治理，其後被證實死亡。據悉，死者持有「行街紙」，依例不能在港工作。警方將案件列作送院時死亡，正調查事故原因，及死者當時是否在場內工作等。

據了解，事發時一輛叉車撞上切割機，切割機向事主方向墜下，導致事主倒地，身體插入大堆的膠料之中。其左上臂骨折，背部有兩條分別長約6 厘米和 8 厘米的傷痕，之後他失去了知覺。其餘工人見狀，紛紛逃離現場。

由於報案的保安員沒有目擊事發經過，只聽到砰的一聲。警方未能找到目擊者，暫未能確定事發原因，加上同場其他工人在事發後均逃離現場，警方不排除事件或涉及其他內情，將深入調查。