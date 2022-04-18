沙田警搗青少年非法收數團伙　拘19歲主腦及11未成年人士

近年本港青少年相關案件有上升趨勢，沙田警區去年接獲1217宗與非法收數相關案件，平均每日3宗，上周區內進行代號「天網」行動，打擊非法收數活動，成功鎖定一個以「搵快錢」招攬青少年從事非法收數活動的團伙，並以「串謀刑事毀壞」及「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」罪，拘捕1名19歲男子及11名未成年人士，年齡最幼者只有13歲。



沙田警區署理總督察（刑事）林雅思表示，去年區內接獲1217宗與非法收數相關案件，平均每日3宗。（警方Facebook直播截圖）

上周一（11日）下午2時，警方接獲一名保案安員透過天網計劃的即時通報機制，指小瀝原路一個住宅單位發生淋紅油案件。警方在現場附近截獲兩名可疑青少年，經盤問及搜查後，在他們身上發現兩個裝紅油紙杯，相信他們與案有關，將他們拘捕。警方經深入調查，相信他們與一個活躍沙田區內利用青少年作非法收數的團伙有關，警方鎖定多個目標人物，反黑組人員在隨後4日展開拘捕行動，拘捕10人，涉與區內4宗刑事毀壞案有關。警方並檢獲大批證物，包括用作淋紅油的紙杯、事發時衣着及所使用的手機。

12被捕人士大部分人有三合會背景，年齡介乎13至19歲，當中10人為學生。其中19歲被捕人士為中介人，即團伙主腦，其餘11人未滿18歲，涉嫌「串謀刑事毀壞」及「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」罪。

沙田警區反黑組主管黎俊龍表示，財務公司為追收欠債，聘請有三合會背景的中介人代勞，中介人透過社交平台，刊登「搵快錢」廣告招攬青少年，受聘的青少年會被派遣至不同單位進行滋擾，包括張貼收數信、淋紅油，圖令欠債人及其家人感擔心，迫使他們盡快清還債務。中介人大部分以數百至數千元作為招徠。警方相信行動已瓦解該收數團伙。他表示，警方會繼續調查相關財務公司，並作出適當的執法行動。

沙田警區署理總督察（刑事）林雅思表示，去年區內接獲1217宗與非法收數相關案件，平均每日3宗。（警方Facebook直播截圖）

沙田去年非法收數案平均每日3宗

沙田警區署理總督察（刑事）林雅思表示，去年區內接獲1217宗與非法收數相關案件，平均每日3宗，較去年增加167宗，而今年首3個月共接獲217宗同類案件，而且本港及沙田區近年青少年參與非法收數案件均有上升趨勢，其中一個原因是受疫影響，青少年毋須返學，較多時間流連在外，部分人受金錢誘惑或朋輩影響，而被不法份子招攬犯案。

沙田警區自去年初推行天網計劃，與區內業務管理人士聯繫，打擊及防止非法收數活動，成立即時通報機制。