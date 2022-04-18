警一連四日搜屯門工廈處所　搗4非法賭檔無牌吧拘37人

屯門警區人員一連4日（15日至18日）進行代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡行動，突擊搜查多個處所，其中在4個工廈單位搗破兩間非法賭檔、一個無牌酒吧及一個桌球室，共拘捕37名男女。



被捕人士（21至74歲）分別涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及「在沒有領有酒牌的處所飲酒」。他們同時分別涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）(業務及場所）條例》（第599F章）及《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。人員共發出30張定額罰款通知書。

調查顯示，不法分子在部份工廈單位高度設防，不但在入口位置安閉路電視或設有多重木門、鐵閘及使用密碼鎖的玻璃門，部分房間內更有安裝專業隔音棉及在窗戶貼上反光玻璃紙，增加警方執法難度。部份非法賭檔的單位內空間狹窄，每間賭房只有約200呎，環境極度擠迫。另外，單位內衞生情況惡劣，不少零食、杯麵及飲品堆放在地上，增加新冠肺炎病毒傳播的風險。

行動中，警方共檢獲兩張麻雀枱、一張德州撲克賭枱、一批賭具、一批酒類飲品、一批影音器材、約2.4萬元籌碼、約1.5萬元賭款及約1.4萬元現金。