電單車大埔道「自炒」　司機倒地受傷送院

撰文：凌逸德
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今日（18日）下午5時許，一輛電單車沿大埔道往沙田方向行駛，當駛至近金山一個彎位時懷疑失控「自炒」，鐵騎士人仰車翻倒地受傷。幸鐵騎士僅受輕傷，其後由救護車送院治理，警方調查事故原因。

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