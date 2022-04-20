赤柱裝修工暈倒昏迷　送院搶救

撰文：鄧栢良 黃偉民
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今日（20日）上午９時許，赤柱環角道18號一所住宅內，一名50餘歲裝修男工開工期間，突然暈倒昏迷。救護員接報到場，立即將工人送院搶救。警員留守現場，調查事件成因。

警員留守現場調查。（黃偉民攝）
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