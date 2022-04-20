大嶼山男子行山「叉錯腳」跌傷　直升機救起送院

撰文：凌逸德
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大嶼山發生行山意外。今日（20日）下午1時許，一名男子在石門甲道地塘仔郊遊徑行山期間，疑不慎失足導致腳部受傷。幸他清醒自行報警求救，其後由政府飛行服務隊派出直升機救起，送往東區醫院治理。

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