警油尖及東九龍區打擊違泊　共發3,479張「牛肉乾」

警方指，油尖警區昨日（20日）進行代號「動天」（MOVESKY）行動，打擊區內違例泊車黑點。行動期間，警員共發出1,312張定額罰款通知書、2張交通傳票及拖走17輛對交通造成嚴重阻塞的車輛。此外，警員亦於區內各交通黑點進行流動錄影執法，重點打擊司機阻塞交通的違例行為，期間攝錄到共102輛違例車輛。



警方指，今年1月至3月期間，油尖警區共發出51,795張定額罰款通知書及攝錄到2,668宗司機違例事項，希望駕駛者藉此改善可能引致交通意外的不良行為。警方呼籲駕駛人士遵守交通規則，切勿因一時之便違例停泊車輛。油尖警區將會持續進行重點交通執法，於區內各黑點打擊違例泊車。人員除會不作任何警告情況下票控違泊司機外，亦會在無預先警告及通知情況下，拖走無人看守及於道路上造成嚴重阻塞的車輛。

另外，東九龍總區交通部聯同各警區人員，昨日（20日）於區內多個交通黑點打擊違例泊車，執法行動針對雙行泊車、在限制區及巴士站違例上落客或貨物、停車等候過久及非法進入黃格或黃條過路處並造成阻塞等違法行為。行動中，警員共發出2,167張定額罰款通知書、多次票控44輛違例汽車，並即時拖走6輛造成嚴重阻塞的違例停泊車輛。

警方指，東九龍總區將持續打擊重點交通違例事項，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。如果有司機違例泊車，造成交通阻塞，或對其他道路使用者構成危險，警方除了會多次票控有關車輛及檢控司機外，亦有可能將車輛拖走。警方呼籲駕駛人士，切勿因一時之便違例停泊車輛。