長沙灣市民不滿抄牌罵警案　兩男涉阻差辦公等罪被捕

周二晚（19日）長沙灣海麗街多名市民因抄牌問題不滿，攔截警車指罵警員，網上流傳片段顯示當時車上警員以揚聲器稱「同我鬥大聲？」在場有人叫囂，並粗口橫飛怒斥警方「你搞到民憤呀」，引致多人在場聚集。深水埗警區人員經進一步調查後，昨日（20日）以涉嫌阻礙警務人員執行職務及在公眾地方行為不檢，拘捕兩名男子。



被捕兩名分別姓蘇及姓曾的男子，同為57歲，報稱是退休人士。據知案發當晚兩人的車輛並非泊在海麗街，車輛均沒被票控，但令人奇怪的是兩人仍情緒激動，涉嫌辱罵警員和阻止警車離去，讓其他不明原因的市民以為兩人是被「抄牌」的車主，引起更多人圍觀和起哄。

警方指出，周二（19日）晚上8時15分至8時40分期間，深水埗警區交通隊與交通督導員於海麗街進行交通管制行動，並發出16張交通違例告票。當隊員完成執法行動準備上警車離開時，兩名男子突然走出來指罵警員。警員多次發出警告，但兩人仍然站在路中間，阻止警車離開。他們的舉動吸引了近30名旁觀者，現揚引起了騷動。被圍警員要求增援，其他警務人員其後趕到現場，並驅散兩人和其他圍觀者。

深水埗警區人員經進一步調查後，於周三（20日）晚約9時在長沙灣拘捕蘇男及曾男。兩人涉嫌阻礙警務人員執行職務及在公眾地方行為不檢，事後已獲准保釋候查，須於5月上旬向警方報到。案件交由深水埗警區刑事調查隊跟進。

《香港01》記者今日（21日）下午重返海麗街現場，所見現場仍有車輛懷疑違泊，車頭留有警方發出的「牛肉乾」。附近有學校在門口張貼告示，提醒駕駛士勿泊車，街道旁邊亦有路牌提醒司機禁止泊車的時段。

警方稱，海麗街是一條有環形交叉路口的兩車道雙向車路，盡頭有一個迴旋處，旁有一間學校。該街地上畫有單黃線，並有路牌指示，於早上7時至午夜12時禁止車輛停泊。該段海麗街為違例泊車的黑點，去年12月警方共發出違例泊車告票41張；今年1至3月則分別發出169張、189張及118張。

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深水埗警區近期收到附近多間學校的校長投訴，海麗街車輛違泊問題嚴重，會阻礙校車出入及家長接送學生上下課。去年12 月至今年4月期間，警方就海麗街違泊問題，共接獲96宗交通投訴（每月大約19宗投訴），其中25宗交通投訴是在晚上接到。鑑於近期的復課情況，深水埗警區交通隊最近加強在海麗街進行交通執法行動，以打擊違例泊車。