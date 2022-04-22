屯公私家車自炒撞翻　司機手部受傷送院

撰文：凌逸德
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今(22日)晨5時18分，一輛私家車沿屯門公路往屯門方向，駛至近藍地交匯處時突然失控撞壆翻側，男司機手部受傷，他自行爬出車外，坐於路旁待援，最終由救護車送院治理，私家車四輪朝天，其中一車輪甩脫。

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