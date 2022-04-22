警拘4少年涉非法收債 　年齡僅15至17歲

警方展開一連兩日（20至21日）打擊青少年非法收債行動，拘捕4名年齡介乎15歲至17歲的少年，全部均有三合會背景，相信由財務公司聘用。調查發現，不法份子會到遊樂場所、足球場等地方，或以朋輩推薦方式招攬青少年，以數百元至一千元不等作報酬，利誘青少年代勞收債，並透過訊息通知犯案地點及手法。



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警方葵青警區重案組第二隊主管梁駿軒督察表示，前晚 （20日）9時許，警方接獲市民報案，指在葵涌住宅單位外及樓梯間，發現兩名意圖不軌的青少年。警員接報到場，截獲一名15歲少年，並搜出沾有漆油的手套，及一枝黑油，繼而以涉嫌「遊蕩」及「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」罪，將他拘捕。

經過深入調查，警方相信事件與一個活躍於香港各區、利用青少年非法收債的集團有關。透過情報分析，得知組織計劃昨午（21日）在天水圍一屋邨 「收數」，重案組探員繼而埋伏，成功堵截兩名16歲和17歲的少年，於他們身上搜出1枝天拿水及3罐紅油，遂以涉嫌「企圖刑事毀壞」罪拘捕他們。

警方後來再以涉嫌「刑事毀壞」罪拘捕多一名17歲涉案少年。經過犯罪手法對比，警方相信4名被捕青年，與4宗分別於4月15日及4月20日在葵青、將軍澳及秀茂坪區發生的刑事毁壞案有關。警方檢獲被捕人士犯案時身穿的衣物及手提電話。案件仍在調查中，不排除拘捕更多人。

警方呼籲，刑事毁壞屬嚴重罪行，一經定罪最高刑罰可被判監禁10年，即使被定罪的人士未成年，法庭也可以選擇判處羈留性的刑罰，包括勞教中心、更生中心、教導所、感化院等。警方又提醒家長，應多留意子女有否早出晚歸、行蹤飄忽、聲稱課餘時間有散工，或有不明來歷的收入，以免誤入歧途。