七人車飆20公里連撞4車包括警車　1警傷一度拔槍　1男被捕1女逃去

七人車狂飆逾20公里避查，連撞4車包括警車，男司機被捕、女乘客逃去。周五（22日）深夜，1輛七人車因違規越雙白線遇警截查，有人疑心虛加速逃走，由牛池灣狂飆至布袋澳，先後撞及1輛的士、1輛私家車及2輛警車。1名警長被撞傷，有警員一度拔槍示警，最終可疑車在清水灣「自炒」，車上一對男女棄車逃走，有數名路經休班警加入追捕，男司機事敗就擒，並初步證實「毒駕」；但女乘客則搭的士逃去。



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事發於昨深夜11時許，東九龍交通部執行及管制組巡經牛池灣龍翔道時，發現1輛白色豐田七人車違規越雙白線，遂上前截查，惟該車加速逃走，雙方展開「追逐戰」。途至將軍澳清水灣道與銀岬路交界時，可疑車收掣不及撞向1輛的士，其後亦撞及1輛私家車。但可疑車並未停下，繼續逃走，一直狂飆至西貢布袋澳村路近清水灣鄉村俱樂部對開時，被趕至警車截停，警員上前破窗拉人。

現場消息稱，有人為求脫身突然倒車，連環撞向2輛警車，並撞傷1名警長，在場有警員一度拔槍示警無果，其後可疑車成功突圍，雙方再度展開「追逐戰」。及至大坳門路至近清水灣二灘對開時，可疑車終失控自炒，車上一對男女落車逃走，其中男司機狂奔400米後，被截獲及拘捕；女乘客則搭的士逃去。

消息稱，被捕男司機即場進行快速口腔液測試後，對「冰」毒呈陽性反應，涉「狂亂駕駛」及「藥後駕駛」等罪被捕；警方則立即展開「捷進行動」，在附近一帶搜捕在逃女子；受傷警長則肩膊受輕傷，被送院治理。據悉，事發時有數名休班的機動部隊警員路經，曾協助加入追捕行動，最終成功將男司機截獲。