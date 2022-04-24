新田圍邨男子屋外燒雜物　2男女昏迷送院　警拘一縱火狂徒

沙田新田圍邨發生縱火案，兩人陷入昏迷送院，一名男子當場被捕。今日（24日）凌晨2時許，警方接獲多個報案指，有人於沙田新田圍邨豐圍樓走廊縱火，多人被困屋內。警方及消防接報到場，發現一單位起火，消防開兩喉及兩煙帽隊灌救，消防從大廈救出多名傷者，其中1男1女住客昏迷，被送往醫院搶救。警方於現場拘捕一名懷疑縱火男子，他頭髮燒焦，身體多處熏黑，他在事件中亦告受傷，由救護車送往醫院救治。案件列縱火，警方現正調查事件。



由讀者提供的片段可見，事發時大廈高層一單位起火，火勢相當猛烈，消防接報到場，出動2喉2煙帽將火救熄。消防於單位外救出2名傷者，他們當時陷入昏迷，約400名居民疏散到安全地方。消息指，有人疑在上址梯間燃燒雜物引起火警。

居民伍先生指，事發時有人在單位門位燃燒雜物，其後火勢迅速蔓延，波及屋內雜物，大量燶煙由單位冒出，旁邊一居位內有人被困。他其後與其他住戶到下層拖喉灌救，惟水喉不夠長，只能在門外射水，其後消防趕到現場，將被困屋內住戶救出。他指被捕男子於上址居往超過10年，經常自言自語，有點「精神恍惚」。

新田圍邨豐圍樓一單位起火。（鄭先生提供）

警方於現場拘捕一名男子，懷疑與縱火案有闗。（陳永武攝）

消防救出一名女子，她陷入昏迷，由救護車送往醫院搶救。（陳永武攝）

一名男子由消防救出，昏迷送往醫院救治。（陳永武攝）