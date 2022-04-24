北角命案｜1歲半女嬰劏房內死亡　警列兇殺案　24歲女子被捕

北角英皇道昨（23日）晚一名19個月大的女嬰在劏房內被發現死亡，另有一名24歲女子送院。警方重案組及鑑證科人員到達現場調查及搜證。警方今日淩晨將案件列為兇殺案，並拘捕該女子，一名中年婦亦於現場被警方帶返警署接受調查。



昨晚9時許，警方接獲一名男子報案，指在北角英皇道301至319號麗宮大廈一單位內，發現一名女子及一名19個月大的女嬰不省人事。人員趕至現場了解，發現女子仍然清醒，但女嬰卻全無反應，及後救護員證實女嬰已當場身亡。該名女子其後被救護車送往東區醫院治理。

東區警區重案組接手跟進案件，並於今日凌晨列案件為兇殺案，並拘捕一名24歲女子。女嬰遺體凌晨3時許由仵工舁送殮房，等待確認死因。

據悉，上址為劏房單位，兩人為母女關係。該對母女同住北角麗宮大廈一劏房單位約3個月，老爺及奶奶平均每周會登門探望一次。老爺及奶奶昨晚9時許如常到上址探望時，驚見女嬰昏迷不醒，母親則躺臥女嬰身旁，神智不清，附近遺有一些藥丸空樽，兩老遂報警求助。救護員接報到場替女嬰進行急救，惜女嬰最終回天乏術；而母親經治理後恢復清醒，她頸部有紅腫，送院時情緒激動。