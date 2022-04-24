北角命案｜24歲母親未婚產子　數月前與男友分手

北角麗宮大廈懷疑殺嬰案，據悉，涉嫌勒死19個月大女兒的24歲姓劉母親，疑未婚產子，數月前與BB爸爸分手，獨自照顧女兒，礙於她沒有情緒病紀錄，警方正調查慘劇是否與產後抑鬱有關。街坊對慘劇莫不難過，指疑兇甚少與鄰居交談，女嬰的爺爺及嫲嫲平均每周登門探望一次。



昨（23日）晚9時27分，劉婦與19個月大的女嬰被發現昏迷在劏房床上，救護員到場，女嬰已氣絕身亡，頸部有可疑傷痕，法醫懷疑遭人用索帶勒死，劉婦治療後恢復清醒，並無大礙，她在場接受調查時一度情緒激動嚎哭，目前在醫院病房觀察，警方其後在劏房檢走藥丸空樽及索帶，不排除有人勒斃女兒後仰服自殺同死，但女嬰的嫲嫲上來探望，驚然揭發慘劇，案件列為兇殺案。

女嬰屍體由仵工移走。

消息稱，劉婦與男友同居多年，2019年發現自己懷孕，直至女兒出世，兩人仍未註冊結婚，數月前，兩人感情鬧翻，劉婦帶同女兒租住麗宮大廈一劏房，BB的爺爺及嫲嫲疼愛孫女，每周探望兩母女。

據街坊表示，涉事單位劏成6個套房，劉婦租住其中一間，偶然見到BB的父親，劉婦甚少外出，與鄰居不熟，事發前亦未發現有異樣。街坊許先生表示，居住疑兇樓下，去年底見到劉婦搬來，驚聞發生慘劇感難受。鄰居則表示，劉婦遷入數月，事發後才知道有一名女嬰與劉婦同住，事前未聞BB喊聲。