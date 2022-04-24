北角命案｜專家：新手媽媽壓力大　支援與陪伴可避免悲劇再生

北角麗宮大廈懷疑殺嬰案，新手媽媽壓力問題令人關注，有家庭及親子教育工作者指出，新手媽媽易患有產後抑鬱，加上與愛侶的感情不穩，情緒易受困擾，身邊人、親友等的支援與陪伴非常重要，短暫休息，讓媽媽「唞吓氣」，或能避免同類悲劇發生。



女嬰屍體由仵工移走。

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家庭及親子教育工作者司徒漢明表示，新手媽媽容易患有產後抑鬱，BB不分晝夜的哭鬧、換片、餵奶等，照顧新生兒的壓力及很多不穩定性因素，會產生很多情緒，尤其是年輕媽媽。BB爸爸作為媽媽最親近的人，兩人爭執至「分居」，可說是雙重打擊，情感關係不穩定、家庭關係不和諧，媽媽更易陷入情緒困擾。

司徒漢明稱，媽媽長時間獨自照顧年幼子女，身體及精神會疲累，或會情緒失控，可能產生失常行為。因此，身邊人的支援及陪伴十分重要，親友例如家中長輩可以協助照顧嬰兒，「等佢唞吓氣」，甚至可以擁抱媽媽，帶給她們安全感，不會感覺被忽略。倘身邊無人能夠協助照顧，可考慮聘請陪月員，令媽媽短暫休息。作為親友、鄰居，守望相助十分重要，情緒其實是一剎那，短暫協助可避過一場悲劇，因為平時宜建立好身邊的支援網。

司徒漢明指，本港的社會安全網完善，向任何的社區中心及社福機構求助，都會願意伸出援手。親友倘發現新手媽媽情緒及行為異常，一方面可陪伴尋求專業支援，鼓勵會使媽媽更願意踏出第一步。另一方面可與BB爸爸溝通，勸籲他先處理媽媽情緒問題，渡過危機後，再處理爭執的問題，以免憾事發生。

昨（23日）晚9時27分，劉婦與19個月大的女嬰被發現昏迷在劏房床上，救護員到場，女嬰已氣絕身亡，頸部有可疑傷痕，法醫懷疑遭人用索帶勒死，劉婦治療後恢復清醒，並無大礙，她在場接受調查時一度情緒激動嚎哭，目前在醫院病房觀察，警方其後在劏房檢走藥丸空樽及索帶，不排除有人勒斃女兒後仰服自殺同死，但女嬰的嫲嫲上來探望，驚然揭發慘劇，案件列為兇殺案。