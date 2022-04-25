屯門河現鯊蹤？疑似鯊魚鰭水面滑行　警到場稱為海豚

屯門河今日（25日）早上，近龍逸邨水面有疑似鯊魚鰭滑行，街坊嘖嘖稱奇，議論紛紛。街坊表示數十年來第一次見到屯門河有大魚，驚訝「呢啲咁嘅河都有鯊魚？」警方接獲報案後前往調查，相信大魚為海豚，判斷水深足以讓海豚回歸大海，將案件列作「發現動物」處理。



大批市民在屯門河岸看魚，有人稱是海豚，更有人指是翻車魚。（翁鈺輝攝）

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大批市民在屯門河岸看魚，有人稱是海豚，更有人指是翻車魚。街坊盧先生表示，今日（25日）上午7時50分左右，在屯門泳池及龍逸邨對開屯門河，見到疑似鯊魚鰭水面滑行。有艇家更駛近查看，發現是鯊魚，更「幾大條下。」盧先生直言數十年來第一次見到屯門河有大魚，驚訝「呢啲咁嘅河都有鯊魚？」

警方上午8時10分接殺報案，指有一條成年鯊魚在屯門河游水，無人受傷，無財物損毀。警員前往調查，相信大魚為海豚，判斷水深足以讓海豚回歸大海，將案件列作「發現動物」處理。

事實上屯門龍鼓灘是中華白海豚出沒地，殺香港旅遊發展局網頁推薦。屯門一帶水域鯊蹤並不罕見，屯門黃金泳灘2020年6月曾發現鯊魚需要掛上紅旗關閉，翌日1條近半米長的鯊魚屍體，在海面載浮載沉。屍身腹部爆開，內臟外露，但身軀未有腐化。