西環麵廠20歲被盜老貓回家了　身體情況良好　少東：安樂晒！

西環屈地街18號一間麵廠，上周五（22日）有一隻年屆20歲雄性花貓「哥哥」不知所終，警方昨晚（24日）在士美菲路街一單位內將牠尋回，一名59歲姓楊女子涉嫌「盜竊」被捕。麵廠少東杜先生昨晚已接回「哥哥」，「哥哥」身體情況良好，他感「安樂晒」，並透露已為貓貓訂購追蹤頸圈。他勸籲街坊倘感貓貓未被妥善照顧，可先向他們查詢，「你貿貿然抱走佢，我做主人好擔心」。



麵廠少東杜先生昨晚接回「哥哥」，見牠身體情況良好，他才放下心頭大石：「安樂晒！」（蔡正邦攝）

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昨晚約9時半，杜先生接獲警方通知查獲懷疑偷貓女子住址，他稱當時既開心，亦擔心「哥哥」的身體情況。直至晚上約10時50分順利於警署接回「哥哥」，牠的身體情況良好，相信被捕女子並無苛待「哥哥」，他才放下心頭大石，「安樂晒，真係好擔心，因為養咗咁耐，佢突然間唔見咗，我驚佢會受到傷害，幾晚都瞓唔到覺。」杜先生其後將「哥哥」帶回麵廠，「我同佢行咗兩個圈先肯返去舖頭，確認返自己地方」。

麵廠少東杜先生昨晚接回「哥哥」，見牠身體情況良好，他才放下心頭大石：「安樂晒！」（蔡正邦攝）

訪問期間，「哥哥」安然躺在杜先生懷內，主人不斷撫摸其背部，牠舒適得睡着。杜先生稱「哥哥」曾中風及有心臟病，身體虛弱，身形瘦削，日前生病更顯得精神不濟。他不認識被捕女子，由於「哥哥」被尋回時情況良好，估計對方可能「好心做壞事，覺得我哋照顧得佢唔好，抱走咗佢。」杜稱街坊如關心貓貓，可以詳細詢問情況，「你貿貿然抱走佢，我做主人好擔心，我唔知你咩人」、「希望大家多啲溝通，唔會再發生呢啲事」。杜先生稱已經訂購了附有追踨功能的頸圈，倘貓貓再「失蹤」可盡早將牠尋回。

麵廠目前飼養4隻貓，年齡約16至22歲，其中「哥哥」於15年前收養並為牠命名。杜先生憶述「佢初頭嚟驚青，我半年都未見過佢，佢係唔會出嚟，直頭係匿埋，花咗好長時間先出嚟玩」，但近年「哥哥」性情變得「黐人，個個街坊都啱玩」。

不少街坊今早得悉尋回「哥哥」後，到麵廠探望。（蔡正邦攝）

不少街坊今早得悉尋回「哥哥」後，到麵廠探望，並稱「佢好乖，人哋嗌佢，佢識應，好好客，每個街坊行過都會打招呼」。其中街坊施小姐亦稱牠「好乖好純」，她表示有街坊透露曾多次見過被捕女子與「哥哥」玩。