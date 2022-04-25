翻車魚或含致命河豚毒素　食安中心提醒切勿食用

屯門河今日（25日）早上罕有出現學名「Mola mola」的翻車魚，雖然外地有人將翻車魚視為美食，更將翻車魚魚腸稱作「龍腸」，但食物安全中心在社交網站提醒市民切勿吃該魚，並引述文獻指翻車魚是鹹水魚，可能含有「河豚毒素」，進食後或會導致肌肉麻痹，嚴重者更可能出現呼吸衰竭而死。



食安中心在facebook專頁指出，現時並無河豚毒素中毒的解毒劑，而且河豚毒素耐熱，不會因為烹煮、冷藏或者乾燥而失去毒性。從食物安全角度，市民都應避免進食河豚或其他含河豚毒素的魚類，亦要避免購買和自行宰殺不知名魚類作食物。

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翻車魚學名「Mola mola」，其讀音與粵語「冇啦冇啦」諧音，十分搞笑。更搞笑的是 「Mola mola」今早在屯門河出現時，正值港股大跌，不少網民笑言，該魚是「股災吉祥物」暗喻「恒指Mola mola」。

不過，有網民替翻車魚抱不平，指該魚在屯門河出現幾小時後便消失，但恒指今日由開市跌到下午收市，因此把股市大跌歸咎於「Mola mola」是不公平。不少網民都認為大家因翻車魚出沒聯想到港股大跌，太過穿鑿附會，「得啖笑」。