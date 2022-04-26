杏花邨3歲女童抽筋一度昏迷　送院救治

撰文：凌逸德
出版：更新：

柴灣杏花邨有女童昏迷，今日（26日）上午10時許警方接獲接案，指6座一單位內一名3歲女童抽筋，其後陷入昏迷。救護員趕至將女童送往東區醫院搶救，她回復清醒。據了解，女童有身體病紀錄，警方正調查事件。

有人昏迷
你可能感興趣