水警違規關行動平台CCTV當值去釣魚　重案組介入調查數十人

馬料水水警基地爆出有警員當值期間，關閉警察行動平台（躉船）的閉路電視，並在躉船上釣魚，涉及數十名警員。水警總區發現有關違紀行為後，已交由水警重案組跟進，正循公職人員行為失當及不誠實使用電腦方向調查，探員會為涉案人士逐一錄取口供及調查執勤記錄等。《香港01》正向警方查詢有關事件。



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消息稱，較早前有長官到涉事警察躉船「辣更」，發現有3數名水警人員，在夜間當值期間竟在船上釣魚，長官大為震怒，追查後更揭發該躉船的閉路電視被人關掉，該名長官立即通知上級。水警總區管理層得悉事件後，立即指派重案組主動追查，了解涉事水警人員違紀行為有否刑事成份。據悉，調查內容由該躉船2月至今的執勤紀錄，以及閉路電視被關掉的日子等，涉及多個更份，有指被調查對象達40至50人。

現時共有4艘警察躉船，全部隸屬是水警港外區，平日停泊在吐露港及赤門海峽等地，人員會經馬料水水警基地上落班。

為打擊走私活動，水警於2002年起啟用躉船行動平台，由廣州製造，主要作用為行動基地及偵察平台。躉船重達227噸，船身長30米，闊13米，高15米，吃水量為0.8米。躉船設施包括臨時拘留室、接見室、急救室及直升機吊運平台。2014年當局建議購置躉船行動平台，行動平台身長約30米、闊約13米，耗資3,576.2萬元，預計2018年5月可投入服務，及減少水警對後備近岸巡邏艇的依賴。