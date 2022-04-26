天眼直擊│西灣河車房鸚鵡「囡囡」被盜　店主：肯交還可當無事

西灣河發生偷鸚鵡案，位於海澄街5號的一間汽車玻璃公司，負責人今午用膳後返回店舖，發現店內飼養的一隻鸚鵡，連鐵籠不知所終，大驚下連忙翻查閉路電視片段，揭發於下午約1時，一名男子趁店內無人，伺機將鸚鵡連鐵籠偷去。警方經調查後列作盜竊案，交由東區刑事調查隊跟進，正追緝涉事男賊。



被盜去的鸚鵡名為「囡囡」，已近8歲。（受訪者提供）

店主胡先生表示，被盜去的鸚鵡名為「囡囡」，已近8歲，平時一向放於店內讓牠自由走動，如果他們需要外出或用膳就會將牠放回籠中，但不會關門，只靠鄰舖互相看守。未料今日下午3時許，他用膳回到店舖時，赫然發現「囡囡」被盜去，於是立即翻查閉路電視。

閉路電視片段顯示，案發於下午約1時，當時一名身穿綠色短袖上衣、深色短褲的男子，由西灣河街步向海澄街並走向店舖，然後將鸚鵡連籠一併偷走。胡先生怒斥賊人「直接衝入嚟成籠拎走」，賊人得手後後隨即轉身離開，向西灣河街方向逃去，整個犯案過程不足8秒。至下午約5時，他最終報警處理。

胡先生直指「囡囡」性格活潑，「好多街坊鐘意落嚟玩」，飼養多年亦甚有感情，又嘆言如果賊人肯交還「囡囡」，事件可以一筆勾銷，「當無事都無所謂」。