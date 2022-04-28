疑欠麻雀數被追債　湛江男持刀護妻　反遭債主奪刀割傷兼惹官非

旺角發生傷人案。凌晨1時許，警方接獲一名婦人來電，指其丈夫在亞皆老街與廣東道交界街頭，被人用刀斬傷。警員及救護員接報先後趕至現場，發現一名年約60歲的男子，腰部中刀受傷，在救護車上作初步治理後送院，據知他傷勢輕微，送院時清醒。



現場消息稱，男事主來自湛江的新移民，偕妻子在一些由鄉里主持的地下竹館擔任「戥腳」。然而，兩人被指欠下約萬元債務，雖然較早時已還款約3,000元，但尾數卻仍未能完全清還。及時今日（28日）凌晨時份，據知妻子在旺角街頭位置，突然被債主找上，妻子致電丈夫求救，丈夫手持利刀趕至現場，希望能「嚇退」對方救妻，然而卻被對方奪去利刀，反過來斬傷其腰。債主見狀立即逃去，據知他在路旁棄下利刀。

警員到場四下尋找涉嫌傷人的債主，惟已不知所終。有警員開啟電筒，在現場附近四下尋找涉案兇刀，惟暫未尋獲。至於受刀傷的男子，警方經調查後，以涉嫌「藏有攻擊性武器」被拘捕。

警方表示，傷者姓林，64歲。據報林在地點旺角亞皆老街及廣東道交界，與數名人士因金錢問題爭執，期間懷疑手持一把20厘米長的菜刀，指嚇該數名人士。林於爭執期間意外受傷。人員接報到場，經初步調查，林涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕。林腰部受傷，清醒被送往廣華醫院治理。案件交旺角警區刑事調查隊跟進。