荃灣三級火｜渠務署組合屋爆炸釀2傷　男職員逃生墮樓一度昏迷

荃灣發生三級大火，兩名渠務署男職員受傷。今（28日）清晨約6時半，海角街有線電視大廈對開一個渠務署及外判商地盤的鋅鐵組合屋起火，大量黑煙攻上半空，黑煙籠罩荃灣路橋面，更傳出多次爆炸聲。由於火勢猛烈，消防於早上6時50分將火警升為三級，火場面積約20米乘30米，消防出動4喉3隊煙帽隊灌救，火勢於上午10時50分大致被救熄。

火警中兩男子受傷，消息指兩名傷者為渠務署職員，他們均為夜更員工。其中一男子懷疑在逃生時，慌不擇路跳落地面受傷，他一度陷昏迷，其後回復清醒。此外，救護員亦在組合屋旁發現另一名傷者，他手腳擦傷清醒，兩名傷者送院治理。



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據報，濃煙從青衣島外望也清晰可見。受到風勢影響，部份濃煙吹往荃景圍一帶，有居民表示嗅到濃烈燒膠味。消防正調查起火原因。

消防處指，荃灣海角街3號今日（28日）上午6時38分發生火警，並於上午6時50分升為三級。火勢於上午9時43分受到包圍，於上午10時32分受到控制，並於上午10時50分大致被救熄。消防人員曾動用4條喉及3隊煙帽隊灌救。火警中2人受傷，送往仁濟醫院治理。

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運輸署於早上7時50分指，因火警，由大涌道通往荃灣路(屯門方向)的支路的唯一行車線仍然封閉。另外，由荃灣路(九龍方向)通往大涌道的支路的唯一行車線亦仍然封閉。受影響巴士路線268M號線須改道行駛。駕駛人士請考慮改用其他道路，現時上址交通繁忙。

至早上8時10分，政府新聞處指，荃灣海角街一個建築地盤今日（28日）上午6時38分發生火警，並於6時50分升為三級，消防處正進行滅火行動。駛人士及市民如受到隨風飄散的煙霧和異味影響，可關閉窗戶及保持鎮定。