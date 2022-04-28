黃大仙55歲男子疑不獲續約　涉嫌放火燒葵涌貨櫃碼頭14輛貨車被捕

葵涌貨櫃碼頭周一（25日）凌晨發生火警，一名男子涉嫌縱火被捕。警方指相信疑犯因勞資糾紛，不獲續約而報復燒車，事件中14輛貨車焚燬，幸沒有造成人命傷亡。



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葵青警區刑事調查隊第2隊主管周彥琳督察講述案情，指本年4月25日凌晨時份，青衣貨櫃碼頭南路一停車場內發生火警。消防接報到場後將火撲滅，事件中無人受傷，但有14輛汽車被燒毁，起火原因有可疑。

翻查附近閉路電視及情報分析後，警方鎖定一名55歲姓陳無業男子，並於前日（4月26日）在黃大仙上邨以「縱火」罪將其拘捕。疑犯現正被扣留調查。警方檢獲疑犯案發時穿著的衣服、紅白藍膠袋等個人物品、一個打火機及6張八達通。其中4張八達通並非屬於疑犯。

火警中12架重型貨車、1輛輕型貨車及1個拖架被焚燬，當中包括多部垃圾收集車。周表示，事件涉及勞資糾紛，疑犯曾任職案中被燒車的3車公司中其中1間，因續約問題有積怨，不排除有人想報復而縱火。根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，縱火是嚴重罪行，最高刑罰可被判處終身監禁。她提醒市民保持守法意識，如火警未及時救熄或蔓延，可能造成人命傷亡，呼籲如就上述案件有任何資料提供，可致電36612960與葵青警區刑事調查隊第二隊人員聯絡。

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事發於周一（23日）凌晨3時左右，據報一號貨櫃碼頭一個露天停車場，突然傳出多下爆炸聲，伴隨烈焰與陣陣濃煙攻上半空。爆炸聲驚醒遠在葵芳、荔景的居民，從窗前探頭外望，發現黑煙竟覆蓋了三號幹線橋面，並傳來陣陣「𤓓味」，紛紛報案。消防接報後趕至現場，立即開喉灌救，初步發現有至少5輛重型貨車起火。



警方接報到場，發現有12輛重型貨車、1輛中型貨車及1輛拖架起火，消防員出動兩隊煙帽隊及開動兩條喉，花約50分鐘將火救熄，灌救期間亦發生爆炸，幸事件中無人受傷，消防相信起火原因有可疑。案件列作縱火，交由葵青警區刑事調查隊第二隊跟進。大火過後殘留多輛貨車在場，部分貨車損毀嚴重，甚至燒剩車架，儼如廢鐵。