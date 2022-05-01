勞動節長假期警巡查油尖區　揭多間酒吧涉違規經營

油尖警區人員4月30日至5月1日在區內展開防疫行動，突擊巡查區內多間酒牌處所，以確保有關食肆經營者及顧客遵守防疫規例。警員揭發多間酒吧及夜總會涉嫌違規經營，共拘捕8名負責人，另外125名顧客涉違防疫令及疫苗令被罰款。



尖沙咀分區雜項調查隊人員今日（五月一日）巡查期間，發現漆咸道南一樓上酒吧違規經營，一名21歲姓李男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕，現正被扣留調查；酒吧內10男5女顧客，年齡介乎19至28歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章），人員逐向他們發出定額罰款通知書。此外一名19歲姓許女顧客因外出時未有攜帶身份證明文件被帶返警署調查。

另外，人員亦於諾士彿臺、天文臺圍、尖沙咀東一帶巡查，並發現5間食肆負責人沒有確保顧客使用「安心出行」二維碼，及沒有遵從疫苗通行證於餐飲處所的規定。2男3女負責人，年齡介乎32至54歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）人員將對他們作出票控；當中7男1女顧客，年齡介乎20至48歲，因未有於進入食肆前掃描「安心出行」二維碼，以及未能提供有效的疫苗通行證，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章），人員逐向他們發出定額罰款通知書。

油尖警區反三合會行動組以特別職務隊人員經情報分析及深入調查後，今日（1日）凌晨約12時突擊搜查金馬倫道42號一間樓上酒吧，發現該酒吧違規營業。一名28歲姓張男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）條例》（第599F章）被捕，現正被扣留調查；酒吧內27男16女顧客，年齡介乎18至55歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）條例》（第599F章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

油麻地分區特遣隊人員根據線報及經深入調查後，昨日（4月30日）晚上約9時45分突擊搜查佐敦道一間夜總會，發現該夜總會違規經營。行動中，人員拘捕一名55歲姓鄧女負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）；另外29男及30女顧客，年齡介乎19歲至66歲，亦涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。另外，人員亦於夜總會內發現一名39歲因欠交罰款而被通緝男子，遂將他拘捕。

警方呼籲市民顧己及人，應嚴格遵守相關防疫規例，協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方亦會繼續加強巡查，以確保餐飲業務處所嚴格遵從有關規例的要求，及對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。