離島區區議員曾秀好離逝　街坊獻花悼念感可惜﹕呢個區議員最好

離島區坪洲及喜靈洲選區區議員曾秀好今日（1日）被丈夫發現伏屍議員辦事處廁所內，疑輕生離世。一眾街坊對其離世皆感到可惜，下午陸續有人將鮮花擺放在辦事處的閘前以表哀悼。有街坊剛回坪洲才知悉曾秀好離世的消息，冒雨騎單車趕至議員辦事處獻花。眾人對曾秀好為人皆讚不絕口，指她過去用心為居民服務，為人友善，大讚「呢個區議員最好」，對其離世感可惜。



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坪洲一間雜貨店事頭婆劉女士指，曾秀好自小在坪洲長大，與街坊街里關係友好，總是和人打招呼「個個都鍾意佢，見到佢都打招呼」，任職區議員亦「幫到好多手」，對曾的離世感到「唔安樂、唔開心」。

另一名姓鄭男街坊亦對其離世感可惜及難過，大讚曾秀好「呢個區議員最好」，平日為街坊解決問題，「幫手影身份證，幫啲老人家，好好人」。

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