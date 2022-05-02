「中國製造」貨運內地起疑　海關內河船檢1.6億元貴價音響拘一人

香港海關在上月（4月21日）在香港西面水域偵破一宗涉嫌利用內河船走私的案件，檢獲大批懷疑走私貨物，包括多種名貴電子產品、樂器配件和音響器材，估計市值共約1.6億元，涉及內地關稅及增值稅9千萬元，是海關本年破獲的最大宗海上走私案件。海關人員調查後，於行動翌日（22日）拘捕一名69歲懷疑涉案女子，並扣查三個涉案的貨櫃。



港口及海域科海域行動組指揮官黃智輝，相信不法分子利用內河船經常往返兩地水域的運作模式，以減低被海關人員截查的機會。他指出，海域行動組經過資料分析，在4月21日晚上派出區域巡邏船，在香港西面水域，截獲一艘正前往內地蓮花山港的內河船。船上有6男1女內地船員，稱載有55個貨櫃。海關在申報的貨櫃清單上留意到有3隻貨櫃，報稱載有40噸液晶玻璃面板及液晶顯示屏，根據報關文件認為寄貨人的公司及運作模式有異樣，發現寄貨人公司背景有可疑，海關隨即押送該艘內河船回到屯門內河碼頭作進一步調查。

海域科海域行動組指揮官黃智輝指，海關在申報的貨櫃清單上留意到有3隻貨櫃，報稱載有40噸液晶玻璃面板及液晶顯示屏，認為寄貨人的公司及運作模式有異樣。（翁鈺輝攝）

液晶玻璃面板外露掩飾 貨櫃內藏走私貴價

海關人員對上述3個有可疑的貨櫃利用Ｘ光儀器作掃描，發現貨品的密度有異，只有單一的液晶玻璃面板及液晶顯示屏，認為滲有走私貨品。人員揭開貨櫃後，更發現貨品竟然印有「MADE IN CHINA」（中國製造），對於將中國製造的貨品送往內地覺得十分可疑，發現液晶玻璃面板及液晶顯示屏只是掩飾，實際貨櫃內都是未有申報的走私貨。海關有組織罪案調查科特別調查第二組指揮官黃貞富，形容走私分子對貨品「精心安排」，企圖魚目混珠，特意只將液晶玻璃面板外露，誤導他人，但其餘以牛皮紙包住的貨物均是走私貨。海關人員發現三個貨櫃都是由同一間本地公司安排運送，經調查後拘捕一名69歲女子，她是公司負責人，不排除有更多人被捕。

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走私貨物屬高價貨 鍍金唱臂黑膠唱片機30萬元

海關有組織罪案調查科特別調查課監督鄭德喜指，是次大部分檢獲的走私品皆是電腦部件，包括固態硬碟、記憶體、及中央處理器，當中更有伺服器級別的零件，一顆可達2萬元。而當中單件價值最高的是一個附有鍍金唱臂的黑膠唱片機，值約30萬元。與以往不同，走私品中亦有大提琴弦線等音樂配件。海關估計，若該批貨成功走私，可逃避約9千萬關稅。

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海關強調執法行動絕不鬆懈，將繼續嚴厲打擊海上走私活動，積極運用風險管理及情報主導執法策略，適時開展針對性的反走私行動，全力遏止相關活動。走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。