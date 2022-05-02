尖沙咀私家車隧道內四輪朝天　司機乘客受傷爬出車

撰文：凌逸德
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今日（5月2日）下午4時許，一輛私家車沿尖沙咀柯士甸道往九龍圓方方向行駛，駛至連翔道隧道內時，疑失控撞壆全車翻轉四輪朝天，幸司機及乘客受輕傷，自行爬出車外報警。警方接報到場，正調查事故原因。

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