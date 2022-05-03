警巡油麻地多間食肆　76人違防疫令遭票控　一男涉無牌賣酒被捕

昨日（2日）警方突擊巡查油麻地多間食肆，發現3間火鍋店內共18男女未有按照每枱最多4人的規定，以及3男女未有掃描「安心出行」二維碼，他們涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）遭票控，而3間火鍋店共3名負責人同樣違規遭票控。

另外，探員於佐敦偉晴街拘捕一名47歲男子涉嫌無牌賣酒，上址50名男女亦違反限聚令同遭票控，行動中警員檢獲約3萬元酒類飲品。早於前日（1日）警方於西九文化區巡查食肆時，發現一男子未有掃描「安心出行」二維碼，他連同食肆負責人遭警方票控。行動中，警方合共票控76人。



昨晚（2日）油麻地分區雜項調查小隊人員，在油麻地突擊巡查區內多間酒牌處所，以確保有關食肆經營者及顧客遵守防疫規例。行動中，警員發現3間分別位於砵蘭街、德興街及德成街的火鍋店內，13名本地男子及5名本地女子，年齡介乎21歲至67歲，未有按照每枱最多4人的規定，以及2名本地男子及1名本地女子，年齡介乎27歲至47歲，未有掃描「安心出行」二維碼，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。而3間火鍋店的負責人分別是1名本地男子及2名本地女子，年齡介乎28歲至42歲，亦涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）將被傳票票控。

同日晚上約10時40分，警員在偉晴街54號一單位拘捕一名47歲姓林本地男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。單位內34名本地男子及16名本地女子，年齡介乎18歲至71歲，則涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，警員共撿獲286枝烈酒、餐酒及啤酒，總值約3萬元。

此外，警方在5月1日下午於西九文化區巡查食肆時，發現一名22歲本地男子未有掃描「安心出行」二維碼，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），警員遂向他發出定額罰款通知書。該餐廳一名36歲姓劉本地男負責人，亦涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）將被傳票票控。

警方強調，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁2年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰2,000元，呼籲市民切勿以身試法。警方亦呼籲市民顧己及人，應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方會繼續與其他政府部門加強巡查，以確保餐飲業務場所及表列處所嚴格遵從有關規例的要求，及對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。