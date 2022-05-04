警搗元朗非法賭檔　拘單位夫婦及4名賭客　檢麻雀賭款

警方指，元朗警區特別職務隊人員根據線報及經調查後，昨（3日）晚約9時在區內展開反非法賭博行動，突擊搜查泰衡街一住宅單位，搗破一個懷疑非法賭檔。行動中，警員拘捕一對夫婦，分別63歲姓黃本地男子及46歲姓葉本地女子，他們分別涉嫌「經營賭博場所」及「協助經營賭博場所」被捕。

另外，拘捕3名本地男子及1名本地女子，年齡介乎58歲至74歲，他們涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人士亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們分別提出檢控或發出定額罰款通知書。行動中，警員共檢獲2張電動麻雀枱、4副麻雀、9張椅子及約5,100元賭款。所有被捕人現正被扣留調查。



行動中，警員共檢獲2張電動麻雀枱、4副麻雀、9張椅子及約5,100元賭款。(警方圖片)

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，管理賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。