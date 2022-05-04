元朗39歲女子被非禮　警拘涉案八旬翁

撰文：劉定安
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下午2時41分，警方接獲報案指，一名39歲女子，在元朗安興街被人非禮。警員接報到場，經初步調查，以涉嫌「非禮」拘捕一名86歲姓陳男子，案件交由元朗警區刑事調查隊跟進。

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