疑截的士釀爭執　尖沙咀夫婦遭兩惡漢打傷

撰文：翁鈺輝
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今日（5日）中午12時許，一對夫婦於尖沙咀柯士甸道8號對開位置，疑因截的士問題與人爭執。期間，夫婦被兩名男子拳打，他們分別頭、手及腳傷，由救護車送院治理。逞凶惡漢則逃去，警方正調查案件。

傷人
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