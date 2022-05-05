灣仔警連日打擊詐騙罪案拘41人　揭一環保科技公司失逾1億元

警方發現疫情期間科技罪案及「搵快錢」罪案有顯著上升趨勢，灣仔警區經調查及案件分析後，一連6日（4月29日至5月4日）採取大型拘捕行動，以涉嫌欺騙手段取得財產、串謀詐騙、洗黑錢及盜竊等罪名共拘捕41人，包括5名「彈票黨」骨幹成員及36名傀儡戶口持有人。行動中警方偵破31宗同類案件，涉及總損失超過1億3,200萬元；當中最大一宗損失涉及一間環保科技公司，因墮入電郵騙局損失高達1億300萬元。



灣仔警區刑事總督察何兆東今日（5月5日）傍晚在記者會表示，警方留意到過去一、兩年疫情肆虐期間，有騙徒利用市民較多留家進行網上購物或在家工作的機會，大幅利用網上平台干犯科技罪案，包括涉及利用快速支付工具或網上交易平台訛騙款項，甚至透過釣魚電郵誘使大型公司將款項存入一些傀儡戶口等，同類案件均出現明顯上升趨勢。

警方經案件趨勢分析後，灣仔警區針對彈票黨犯罪團夥及一些傀儡戶口持有人，在過去一連6日（4月29日至5月4日）展開代號「衝霄」的拘捕行動，以打擊科技罪案及搵快錢罪案。其間警方於全港多處共拘捕41人，他們涉嫌以欺騙手段取得財產、串謀詐騙、洗黑錢及盜竊。

被捕的41人包括28男13女，年齡介乎19至69歲，其中36人相信為傀儡戶口持有人，另外5名是「彈票黨」骨幹成員。被捕人士中，3名是菲律賓籍傭工，她們提供自己戶口作清洗黑錢用途。警方在今次行動中偵破31宗同類案件，受害人損失總金額共超過1億3,200萬元。

灣仔警區重案組第二隊主管盧偉德續表示，被捕的36名傀儡戶口持有人，涉嫌利用個人銀行戶口或支付工具，去處理案中的贓款。該36名被捕人當中，有20人涉收取網上購物騙案的贓款，其他騙案手法還包括投資騙案、網上情緣騙案和電郵騙案等。部分被捕人聲稱將銀行戶口借予他人，甚至賣給他人，不知道會因此負上刑責。

今次涉及的科技罪案及搵快錢案件，損失金額最少由一百多或千多元不等，但亦有涉及損失超過億元的國際電郵騙案，損失金額最高是一宗傳統電郵騙案，受害人是一間非在本港的環保科技公司，有關公司收到一個一直有生意來往的客戶電郵，疑電郵被騙徒入侵，指示受害的環保科技公司改變一直過數的戶口，轉而將款項存入另外的指定戶口。受害的環保科技公司不虞有詐，結果損失高達1億300萬元；而警方成功為受害人堵截約1,400萬元損失。

彈票黨網上購物騙案呈上升趨勢

除了傀儡戶口外，警方自去年起留意到涉及彈票黨的網上購物騙案，有上升趨勢。灣仔警區於去年10月至12月共錄得9宗同類型案件，較去年1月至9月合共7宗案件，有顯著上升。這些彈票黨成員會偽裝成買家，在一些大型網上買賣平台或社交網站，向一些經驗較淺或規模較細的賣家埋手，主要針對市場上較易轉售的名貴腕錶、手袋、旗艦手機或洋酒等，騙徒多數不會與賣家講價，以吸引急於套現的受害人；亦會相約受害人在地鐵站內交收，利用一些較少閉路電視覆蓋的盲點位置，逃避警方追查。

騙徒亦會事先向受害人索取銀行戶口號碼，在交收時要求受害人檢查網上銀行戶口的入賬紀錄，甚至會出示偽造的單據或入數紙紀錄。當受害人見到相關紀錄，或自己銀行戶口中的賬面結餘出現該筆款項，則信以為真，將貨物交到騙徒手上。惟受害人交收貨物數天後，才發現彈票情況，當時賊人已逃之夭夭。

案中灣仔警區刑事部經情報分析及翻查大量閉路電視，鎖定5名彈票黨成員，他們疑為集團提供一些支票以作行騙，甚至現身地鐵站與受害人交收財物，涉嫌干犯以欺騙手段取得財產罪被捕。被捕5名彈票黨成員（介乎29至52歲），分別報稱任職商人、會計師、髮型師及無業等，警方共偵破8宗同類案件，案發於去年9月至今年4月，涉及金額逾88萬元。

去年灣仔警區科技罪案損失10億元

就罪案趨勢方面，灣仔警區刑事情報組主管陳敬樂稱，灣仔警區去年全年共錄得758宗騙案，在整體罪案中位列榜首。當中大部分是電腦科技罪案，佔63%，有478宗，受害人總損失達10億元。電腦科技罪案中，最多是網上購物騙案，佔45%，有217宗，受害人總損失達240萬元；其他常見騙徒手法還包括網上情緣騙案、援交騙案和電郵騙案等。

由於電郵騙案受害人往往是有規模公司，損失一般較高，去年灣仔警區的電郵騙案，平均損失金額為36.5萬元，較其行行騙手法的損失金額高出數倍。