民政助理專員林方達涉賣淫案　租高級酒店房1個月疑賺積分

有賣淫集團利用Telegram招攬本地少女賣淫，並以「高質OL」、「空姐」作招徠，每次肉金由5000元至10000元不等，集團主腦會抽取3成作報酬。集團已營運1至2年，每月營利超過30萬元。西九總區重案組前日（4日）在尖沙咀拘捕4男1女，包括兩名主腦。消息指，其中一名被捕人為沙田民政事務處助理專員林方達，警方今日確認林男為民政處公務員。

警方相信林男負責為集團訂房及登記入住房間，無證據顯示他負責訂房以外的活動。消息指，林方達以信用卡租用酒店房間，他由3月中旬至4月中旬租房，至少租用1個月，表面看來唯一獲利是信用卡積分及酒店會籍積分，未見有其他得益。至於他是否知悉房間被用作賣淫活動，以及他與集團成員的關係，仍有待調查。



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西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫交代案情指，警方於3月底進行「銳劍」行動，成功瓦解一個利用Telegram頻道招攬少女賣淫集團，之後積極跟進調查類似的賣淫活動，並發現有其他賣淫集團繼續利用Telegram招攬本地少女賣淫，且以「高質OL」、「空姐」作招徠。警方於是展開第二浪「銳劍」行動，過去一個月，警方鎖定一個賣淫集團，然後派出男女卧底探員接近有關人士、搜證及調查，警方發現該集團利用兩個Telegram頻道經營賣淫活動，更在尖沙咀一間高級酒店租用長期房間，供嫖客及妓女性交易。

警方於前日（4日）下午展開拘捕行動，探員在尖沙咀及其他地方拘捕4男1女，涉嫌干犯「控制他人賣淫」、「依靠他人賣淫的收入維生」及「容許所管轄之處所用作賣淫活動」等罪名。行動中，探員檢取空姐制服、假民航處職員證等。警方相信已經瓦解一個招攬少女賣淫的集團。

消息指，沙田民政事務處助理專員林方達，涉及一宗「高鐘」賣淫集團案件被警方拘捕。（網上圖片）

被捕5人包括2名集團主腦，分別為30歲姓廖女子及43歲姓黃男子，二人同為兩個Telegram頻道的控制人，其餘三人是27歲姓張模特兒、41歲姓歐裝修工人及30歲姓林公務員，分別協助集團安排嫖客、收取犯罪得益及安排酒店房間。被捕5人除林男獲准保釋外，其餘4人仍被拘留調查。

警方調查發現，女主腦以前曾任職地勤，認識不少空姐，營運集團期間名下先後有數十名女子曾為其工作。由於該集團標榜賣淫女子「高質」，每次肉金由5000元至10000元不等，集團主腦會抽取3成肉金作報酬。集團已營運1至2年，每月營利超過30萬元。集團的女主腦去年更將部分犯罪得益購買一輛價值約100萬元的名貴保時捷跑車。警方已將該跑車拘查，不排除會充公其他資產。

記者會上，鍾雅倫確認被捕林姓男子是任職民政署的公務員。警方調查發現林男負責為集團訂房及登記入住酒店房間，但無證據顯示林男有負責訂房以外的活動。鍾雅倫留意到有報章提及林男是為了儲信用卡及酒店會籍積分而訂房，鍾表示警方仍在調查中，現時仍未清楚林男與其他集團成員的關係。至於林男有何得益，以及其得益與工作是否有衝突仍需要調查。

鍾雅倫提醒市民切勿為陌生人訂房及登記入住酒店房間，因無法確認其他人使用酒店房間的目的，並形容這種是危險及愚蠢的行為。