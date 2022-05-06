59歲外籍設計師失蹤一日未尋回　同事憂輕生　警呼籲市民提供消息

59歲外籍設計師Connell Shaun Howard失蹤一日，至今仍未尋回，警方及消防今日（6日）繼續進行搜索，警方亦發布失蹤者的資料，呼籲市民提供消息。警方指，失蹤男子昨晨（5日）早上離開其位於大潭水塘道的工作地點後便告失蹤，其同事同日向警方報案。他身高約1.75米，體重約68公斤，中等身材，圓面型，白皮膚及蓄短灰白髮。他最後露面時身穿深藍色長袖恤衫、藍色長褲及黑色鞋。

警方呼籲任何人如有該失蹤男子的消息或曾見過他，請致電3661 1176或9459 2196或電郵至rmpu-nts-2@police.gov.hk與新界南總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。



事發於昨日（5日）早上9時55分，警方接獲一名外籍女子報案指，於網上社交媒體發現其外籍男同事帖文，透露會於港島大潭水塘道一帶的公園輕生，於是報警。警方、消防員及飛行服務隊直升機在場陸空搜索。失蹤者為一名設計師，名叫Connell Shaun Howard（59歲），擁有香港身份證，他與妻子同住陽明山莊。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288