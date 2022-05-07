旺角連環非禮3女子　30歲色狼落網

撰文：凌逸德
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旺角發生風化案，昨晚(6日)9時46分，一名姓葉(30歲)男子在亞皆老街涉嫌連環非禮3名女子(25至36歲)，警方接報趕抵，當場將葉男拘捕，案件交旺角警區刑事調查隊跟進。

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