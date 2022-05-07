警搗黃大仙非法百家樂賭檔　拘29男女檢$100萬籌碼

昨日（6日）下午約4時半，黃大仙警區特別職務隊及特遣隊人員根據線報及深入調查，突擊搜查牛池灣西村，搗破一個懷疑非法百家樂賭檔。行動中，警員拘捕一名49歲姓何女子涉嫌「經營賭博場所」，另外3名本地男子及2名本地女子，年齡介乎18至30歲，則涉嫌「協助經營賭博場所」被捕。

場內另外6名本地男子及17名本地女子，年齡介乎41至75歲，涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕男女同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕男女已獲准保釋候查，須於6月中旬向警方報到。行動中，警員檢獲近300副啤牌、賭款及籌碼總值約100萬港幣及小量枱櫈。



警方指，根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬及監禁7年。而任何人士在賭場內賭博，亦屬違法，首次定罪，可被判處罰款3萬及監禁9個月。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。