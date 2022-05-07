洪水橋米廠遭撬鐵皮爆竊　警追緝賊人歸案

撰文：羅敏妍 翁鈺輝
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今日（7日）早上9時許，洪水橋田廈路一間米廠遭爆竊，職員發現有賊人撬開米廠後方的鐵皮並入內爆竊。警員接報到場調查，損失仍在點算中，將案件暫列爆竊，暫未有人被捕。

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