中半山豪宅被爆竊　警追緝賊人下落

撰文：凌逸德
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今（7日）晨7時許，中半山寶雲道寶雲大廈一個複式單位，外傭發現一房門被撬毀，房內有被搜掠痕跡，於是報警，由於屋主身處內地，損失未明。警方懷疑賊人深夜潛入爆竊，正追緝賊人下落。

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