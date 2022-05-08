北角女傭倒斃房間　 僱主揭發為時已晚

撰文：凌逸德
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今日（5月8日）晚上約8時，一名48歲女傭在北角福蔭道1號海峯園一單位內暈倒，其僱主發現於是報警。救護員接報趕到，惜證實外傭死亡。警方正調查事件原因，相信案件無可疑，死因有待驗屍後確定。

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