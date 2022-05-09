男子售自製MIRROR演唱會門票　港鐵站交收被揭穿　跳閘逃走被捕

近期爆紅的本地男子組合MIRROR，將於今年7月，在紅磡香港體育館舉行10場演唱會，因而掀起全城「搶飛」潮，可謂一票難求。即使MIRROR早在網上叮囑歌迷不要購買黃牛黨「炒飛」，但網上亦曾出現44萬元一張的頭排座位的誇張炒價。是次MIRROR演唱會門票價格，分為1,280元、880元及480元。有不法分子覷準今次機會，竟自製假門票向「鏡粉」兜售，最終被醒目買家揭破，賣「假飛」的賣家當場被捕。



事發於昨日（5月8日）晚上約10時，當時一名男賣家，約同一名女買家，在港鐵長沙灣站入閘區內，交收兩張MIRROR演唱會門票，每張索價5,000元。女買家據悉當時已經付款，惟拿著門票仔細查看時，卻發現只是「自家製」的列印假門票。女買家即時報案求助，男賣家見狀立即跳閘離開車站付費區，並向路面逃走，但最終逃走失敗，在車站出入口被警方截停拘捕。

《香港01》就事件向警方查詢。警方回覆指，接獲29歲女事主報案，指於網上社交平台向一名20歲姓蘇男子，購買兩張演唱會門票，並相約在長沙灣站交收。女事主向蘇男繳付1萬元，蘇男將一個裝有兩張門票的信封交給女事主，惟女事主懷疑對方出售偽造門票，雙方發生爭執。蘇其後取去女事主的6,500元現金後企圖逃去，女事主遂報案。警員接報到場，在長沙灣站將蘇男截停，於其身上發現另外4張懷疑偽造演唱會門票，並在現場起回6,000元現金。經初步調查，蘇涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「管有虛假文書」被捕，案件交由深水埗警區刑事調查隊跟進。