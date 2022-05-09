鯉魚門公園山坡發現戰時手榴彈　爆炸品處理課在場處理

撰文：朱雅霜
出版：更新：

今（9日）11時許，警方接報指，在柴灣道75號鯉魚門公園附近山坡發現炸彈。警方到場發現一枚懷疑戰時手榴彈，長約30厘米，闊7厘米。警方在現場外100米拉起封鎖線，爆炸品處理課奉召在場處理。

炸彈發現
你可能感興趣