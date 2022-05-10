潭尾方艙物資及電器不翼而飛　4合約員工疑監守自盜被捕

元朗潭尾「方艙」社區隔離設施，被揭發有合約員工，懷疑偷取電器及物資等。據了解，被偷走的電器及物資，包括口罩、杯麵、紙包飲品、中成藥，甚至是風筒、電熱水壺及「拖板」等，不排除有人偷取變賣圖利。方艙的管理人員，較早時發現物資經常不翼而飛，遂加強檢查，並於上星期五（5月6日）向收工的員工進行突擊檢查，竟在4名合約員工的隨身物品內，發現部份物資，遂揭發事件並報案。



由於5月3日起，元朗潭尾社區隔離設施停止運作，當局於是指派非公務員合同工人（NCSC）將物資運送到其他隔離設施。而隔離設施的物資均被放置在指定的儲藏室內。

消息指，事發當日管理隔離設施的海關人員，發現一輛無人看管的私家車停泊在儲藏室外，而車廂後座兩個紙箱內藏電蒸籠和水壺。從紙箱上的標識得知屬於社區隔離設施，覺得可疑。人員經調查後，拘捕3名非公務員合同工人。

另外，海關人員當日在一輛接載人員到地鐵站的車輛上，發現一名女員工的座位上有隔離設施的物資，包括電熱水壺、兩盒蓮花清瘟疫膠囊、一盒快速測試劑、一支驅風油及一些生活用品及食物，總值1,290元，懷疑有人盜竊，於是報警求助。

警方回覆《香港01》查詢時表示，於5月6日接獲相關部門轉介，指位於元朗潭尾一個社區隔離設施內的一些電器及食品不見了，懷疑遭人盜去。經初步調查，案件列作「盜竊」，由元朗警區刑事調查隊跟進。人員同日於元朗區拘捕懷疑涉案的2男2女，年齡介乎25至48歲。其中3名被捕男女已被暫控各一項「企圗盜竊」罪；1名被捕女子則已被暫控一項「盜竊」罪，案件將於6月23日在屯門裁判法院提堂。

保安局回覆《香港01》查詢時表示，元朗潭尾社區隔離設施海關人員於5月6日分別發現兩宗懷疑盜竊和企圖盜竊案件，案件涉及一批屬於隔離設施的物資，當中包括小量電熱水壺、蒸爐、抗疫中成藥、新冠病毒快速測試劑、口罩、床單和飲食用品。警方接報到場經初步調查後，合共拘捕4名非公務員合約僱員，分別涉嫌盜竊和企圖盜竊。

元朗潭尾社區隔離設施海關管理人員一直謹慎管理隔離設施內所有物資，並重視每位工作人員的操守。保安局表示，這是首次在設施內發生盜竊。如發現任何非法行為，管理人員會嚴肅跟進。