新界北反黑組搗屯門工廈毒品倉　拘24歲男檢2.32億元冰毒

再有不法分子利用工業大廈作毒品儲存倉。警方新界北總區反三合會行動組人員於昨日（9日）進行反毒品行動，搗破一個位於屯門區工業大廈的毒品儲存倉，以「販運危險藥物」罪拘捕一名24歲男子，並檢獲約334多公斤之懷疑冰毒及約150公斤之懷疑液態冰毒，市值高達約2.32億港元。



新界北總區反三合會行動組一隊主管署理總督察戴寶兒表示，經深入調查及情報收集後，於昨日（9日）上午時分，在屯門新安街一工業大廈內截查一名可疑男子，在他手持的紙袋中，發現2袋共重2.1公斤的懷疑冰毒，遂以「販運危險藥物」將其拘捕。其後，再將被捕男子押解到其在工廈中所租用的一個單位進行搜查，惟發現單位內，存有309袋之懷疑冰毒，共重332公斤，而每包冰毒都均以1公斤的單位作分拆包裝，同時亦發現15桶之懷疑液態冰毒，共重150公升，所有毒品市值約2.32億元。另外，亦檢獲一批相信用作提煉固態冰毒的「哥士的」梳打粉及防腐劑等化學材料，以及電子鎊及大量可再封膠袋等毒品包裝工具，但在單位中就未有搜獲製毒工具。

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經初步調查，被捕的24歲姓翁男子，報稱無業，目前仍被扣留中，相信他為該毒品儲存倉的倉主，並負責毒品的包裝及「派貨」，而該倉庫運作約3個月。警方相信今次行動已成功阻止一批冰毒流入市面，但從今次所撿獲的龐大毒品數量中，亦懷疑販毒集團仍不乏同顆將液態冰毒提煉成可作分銷之固態冰毒，同時亦會循毒品來源及分銷網絡的方向重點調查，不排除有更多人被捕。

新界北總區刑事總部(行政及支援)警司張文俊呼籲，青少年及妄想「搵快錢」的人士切勿因貪圖蠅頭小利而被販毒集團利用，若藏有15公斤或以上之毒品，最高可被判監 30年以上。而根據香港法例第134章《危險藥物條例》第37條，身為任何場所或處所的擁有人，明知處所被用作開設、經營或使用作為煙窟，或將作非法販運或非法製造或儲存危險藥物之用，而以主事人或代理人身分出租或同意出租該場所或處所，即屬犯罪，最高可處罰款$500萬元及監禁15年。