屯門途人過路捱客貨車撞　昏迷送院

撰文：劉定安 張家豪
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屯門發生車禍。清晨5時許，一輛客貨車沿震寰路行駛，途至石排頭路交界十字路口，突然撞及一名正在行人過路處橫過馬路的男途人。男途人倒地昏迷，由救護車急送屯門醫院搶救。警方正調查事件。

奪命車禍
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