柴灣峰華邨男子持刀企圖自殘　談判專家進行遊說

撰文：朱雅霜
出版：更新：

今（11日）早9時，柴灣峰華邨一名男子持雙刀，懷疑企圖自殘。警方接報到場，持盾戒備，談判專家奉召到場，成功進入男子房間內遊說，男子表現平靜，但仍手執雙刀，雙方持續對峙。

突發
你可能感興趣