開空殼虛擬貨幣實體店　反鎖3買家擸$150萬泰達幣　24歲男被捕

上周四（4日）一名26歲姓鄭女子偕2名友人，於尖沙咀重慶大廈商場交易150萬元泰達幣，其間被買家反鎖店內。警方經追查後，昨（11日）拘捕一名24歲姓劉男子，他報稱為酒吧職員，他涉嫌盜竊罪被捕。警方指，被捕男子於今年4月初開始租用上址店舖，每月租金為4,000元，而店舖的點鈔機及電腦，亦是「擺設」並無接駁電源。而涉事店舖亦設有前後門，令到受害人遭反鎖店內時，騙徒透過後門逃去。警方指案件仍在調查，不排除有更多人被捕。



警方油尖警區刑事支援隊第10隊偵緝高級督察湯蒨彤，今（11日）下午交代案情指，本月4日一名有意賣出加密貨幣的女受害人，透過有關的WhatsApp群組交流及聯絡買家。同日雙方中午時分，他們約見在尖沙咀區一個實體店舖交易。受害人將價值約150萬港元的虛擬貨幣，轉帳至買家的指定電子錢包。

及後店舖職員訛稱，要到旁邊的職員室取現金付款，女受害人及其兩名同行友人，三人於店舖內等待，怎料他們被發現反鎖店內，職員亦已逃去，之後有人報警求助。警方接報後展開調查，發現涉事的實體店為空殼公司，於今年4月初開始租用，每月租金為4,000元。櫃枱的點鈔機未有接駁電源，電腦亦只得外殼，店舖亦設有前後門，職員可以經櫃枱及由側門、經相連的店舖離開。

警拘24歲男疑犯 被捕人報稱為酒吧員工

探員翻查閉路電視片段及經深入分析後，鎖定疑犯身份及作出拘捕行動，昨（10日）早上11時，警方於深水埗區拘捕一名24歲姓劉的中國籍男子，檢獲犯案時身穿的衣物、頸鏈及懷疑與案有關的手機。被捕男子報稱為酒吧員工，他現正被扣查，稍後會被落案一項盜竊罪。警方指案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。據悉，被捕人租用上址店舖等待受害者上當，暫未有其他的人士報警指受騙。據知，受害者於今年開始活躍本地的虛擬貨幣交易，案發時她首次見到疑犯，當日隨即受騙。

湯蒨彤指出，加密貨幣並非法定貨幣，為高度投機性的虛擬商品，缺乏監管。市民購買或進行相關投資交易時要加倍留意風險。其次，加密貨幣投資及交易近期有上升趨勢，當中有不少匪徒以不同藉口引投資者進行面對面交易。投資者應盡量利用信譽良好的網上交易平台進行交易，與陌生人進行交易時更加要提高警覺。最後，任何人犯盜竊罪，即屬犯罪，循公訴程序定罪後，可處監禁10年。任何人都不應該因一時貪念，為「搵快錢」以身試法。